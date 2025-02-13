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Отец Зверева рассказал, как вместе с сыном переживал момент травмы на «РГ»-2022

Отец Зверева рассказал, как вместе с сыном переживал момент травмы на «РГ»-2022
Александр Зверев
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Бывший советский теннисист Александр Зверев-старший вспомнил, как переживал момент травмы своего сына в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2022. Вторая ракетка мира Александр Зверев тогда травмировал лодыжку.

«Травмы — тяжёлое время для любого спортсмена. Для Саши это время точно было непростым. Это был довольно сложный период. Тогда наше внимание переключилось с тенниса на всё, что было необходимо для восстановления. Каждый день мы следовали советам врачей и старались делать всё правильно.

Саша часто спрашивал, что будет в будущем. Он сомневался, что сможет снова выступать на прежнем уровне. Семья полностью поддерживала его, мы всегда говорили, что он поправится. Чтобы продолжать играть в теннис, нужно было восстановиться, и это случилось. Через семь месяцев он начал выходить на турнирах в Австралии. Конечно, первые результаты были не очень хорошими, но постепенно он восстановил свою игру и стал увереннее.

Очевидно, что после такого сложно выступать на самом высоком уровне и не думать о том, что можно снова получить травму. Но он делал всё правильно и доказал этого ровно через год в Париже, когда вышел в полуфинал «РГ», показав, что преодолел момент травмы», — приводит слова Зверева-старшего пресс-служба АТР.

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