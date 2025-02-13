Екатерина Александрова одержала восьмую победу в карьере над игроком из топ-5

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова одержала восьмую победу в карьере над игроком из топ-5. Сегодня, 13 февраля, в четвертьфинале она обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Победа в 1/4 финала в Дохе стала повторением её самой длинной победной серии в карьере в основных сетках WTA. Это уже третий раз, когда россиянка одерживает восемь побед подряд.

В следующем круге соревнований Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Мартой Костюк и американкой Амандой Анисимовой.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.