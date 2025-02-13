Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе

Польская теннисистка бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек оказалась сильнее соперницы из Казахстана Елены Рыбакиной в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Счёт — 6:2, 7:5 в пользу польки.

Встреча Рыбакиной и Швёнтек продлилась 1 час 36 минут. За это время Швёнтек удалось выполнить один эйс, реализовать три из восьми брейк-пойнтов. Она также допустила одну двойную ошибку. Рыбакина реализовала один брейк-пойнт из четырёх, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.

В следующем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек выступает в статусе действующей чемпионки.