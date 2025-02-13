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«Рада, что всё получается». Екатерина Александрова — о серии побед из восьми матчей

«Рада, что всё получается». Екатерина Александрова — о серии побед из восьми матчей
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о повторении её самой длинной победной серии в карьере в основных сетках WTA. В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) россиянка одержала восьмую победу подряд.

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 15:40 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Честно говоря, не знаю. Просто стараюсь играть каждый матч, каждое очко и стараюсь не думать о будущем. Просто быть в настоящем и делать шаг за шагом, и я рада, что всё получается, потому что сейчас чувствую себя потрясающе и быть здесь, в полуфинале, это просто здорово», — сказала Александрова в интервью на корте.

Это уже третий раз, когда россиянка одерживает восемь побед подряд на турнирах, после того как осенью 2022 года (титул в Сеуле, полуфинал в Остраве) и летом 2023 года (титул в Хертогенбосе, полуфинал в Берлине).

В следующем круге соревнований Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Мартой Костюк и американкой Амандой Анисимовой.

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