«Рада, что всё получается». Екатерина Александрова — о серии побед из восьми матчей

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о повторении её самой длинной победной серии в карьере в основных сетках WTA. В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) россиянка одержала восьмую победу подряд.
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«Честно говоря, не знаю. Просто стараюсь играть каждый матч, каждое очко и стараюсь не думать о будущем. Просто быть в настоящем и делать шаг за шагом, и я рада, что всё получается, потому что сейчас чувствую себя потрясающе и быть здесь, в полуфинале, это просто здорово», — сказала Александрова в интервью на корте.
Это уже третий раз, когда россиянка одерживает восемь побед подряд на турнирах, после того как осенью 2022 года (титул в Сеуле, полуфинал в Остраве) и летом 2023 года (титул в Хертогенбосе, полуфинал в Берлине).
В следующем круге соревнований Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Мартой Костюк и американкой Амандой Анисимовой.
- 13 февраля 2025
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