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Экс первая ракетка мира Анжелика Кербер сообщила, что ждёт второго ребёнка

Экс первая ракетка мира Анжелика Кербер сообщила, что ждёт второго ребёнка
Анжелика Кербер
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Бывшая первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер сообщила, что ждёт второго ребёнка. Радостным событием она поделилась с подписчиками в социальных сетях, сопроводив пост первой совместной фотографией с дочерью Лианой.

«Считаем дни до появления в нашей семье кого-то особенного», — написала спортсменка в социальных сетях.

Анжелика Кербер с дочерью Лианой

Анжелика Кербер с дочерью Лианой

Фото: из личного архива Анжелики Кербер

Напомним, Кербер провела последний матч в карьере на ОИ-2024 в Париже (Франция), где дошла до стадии четвертьфинала.

Впервые мамой она стала 25 февраля 2023 года. Немецкая теннисистка является трёхкратной победительницей турниров серии «Большого шлема» (Australian Open — 2016, US Open — 2016 и Уимблдон-2018).

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