Ига Швёнтек стала рекордсменкой турнира в Дохе по продолжительности победной серии
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Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек одержала 15-ю победу кряду на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар). Эта победная серия стала самой длинной для турнира с момента его основания в 2001 году.
Сегодня, 13 февраля, в 1/4 финала она обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 7:5. Встреча теннисисток продлилась 1 час 36 минут. За это время Швёнтек удалось выполнить один эйс, реализовать три из восьми брейк-пойнтов. Она также допустила одну двойную ошибку. Рыбакина реализовала один брейк-пойнт из четырёх, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.
Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В следующем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).
Комментарии
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