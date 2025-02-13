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Ига Швёнтек стала рекордсменкой турнира в Дохе по продолжительности победной серии

Ига Швёнтек стала рекордсменкой турнира в Дохе по продолжительности победной серии
Ига Швёнтек
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Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек одержала 15-ю победу кряду на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар). Эта победная серия стала самой длинной для турнира с момента его основания в 2001 году.

Сегодня, 13 февраля, в 1/4 финала она обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 7:5. Встреча теннисисток продлилась 1 час 36 минут. За это время Швёнтек удалось выполнить один эйс, реализовать три из восьми брейк-пойнтов. Она также допустила одну двойную ошибку. Рыбакина реализовала один брейк-пойнт из четырёх, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В следующем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).

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