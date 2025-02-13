Швёнтек одержала 100-ю победу в 121-м матче WTA-1000. Лишь Серена сделала это быстрее

Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 100-ю победу в рамках турниров категории WTA-1000. Для этого ей понадобился 121 матч. С момента появления формата соревнований в 2009 году это второй по скорости показатель в WTA-туре.

Лидером по быстроте реализации 100 побед на турнирах WTA-1000 является 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. Этой отметки она достигла за 115 матчей. Отметим, что Мария Шарапова 100-ю победу на «тысячниках» одержала в 123-й игре, что также является одним из самых высоких показателей в туре.

Ига Швёнтек в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар) обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 7:5. Далее ей предстоит сыграть с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).