«Горжусь собой». Швёнтек прокомментировала победу над Рыбакиной в 1/4 финала в Дохе

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной, занимающей седьмой номер мирового рейтинга, в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

«Очень счастлива и горжусь собой. Играть против Елены всегда непросто. В начале второго сета она повысила свой уровень. Мне нужно было это сделать, чтобы вернуться. Я очень счастлива. С её подачей это непросто», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

В следующем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек выступает в статусе действующей чемпионки.