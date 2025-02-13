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«Горжусь собой». Швёнтек прокомментировала победу над Рыбакиной в 1/4 финала в Дохе

«Горжусь собой». Швёнтек прокомментировала победу над Рыбакиной в 1/4 финала в Дохе
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной, занимающей седьмой номер мирового рейтинга, в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

«Очень счастлива и горжусь собой. Играть против Елены всегда непросто. В начале второго сета она повысила свой уровень. Мне нужно было это сделать, чтобы вернуться. Я очень счастлива. С её подачей это непросто», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В следующем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек выступает в статусе действующей чемпионки.

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