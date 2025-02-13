Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — самая молодая теннисистка с 2009 года, одержавшая 100 побед на турнирах WTA-1000

Швёнтек — самая молодая теннисистка с 2009 года, одержавшая 100 побед на турнирах WTA-1000
Комментарии

Вторая ракетка мира 23-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек стала второй самой молодой теннисисткой, одержавшей 100 побед на турнире WTA-1000 с момента основания этого формата в 2009 году. В более раннем возрасте подобного добилась лишь датская теннисистка Каролина Возняцки.

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) Ига Швёнтек обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 7:5.

В следующем круге соревнований Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек выступает в статусе действующей чемпионки. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее Елены Рыбакиной со счётом 7:6 (10:8), 6:2.

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Материалы по теме
Швёнтек одержала 100-ю победу в 121-м матче WTA-1000. Лишь Серена сделала это быстрее
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android