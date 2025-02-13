Швёнтек — самая молодая теннисистка с 2009 года, одержавшая 100 побед на турнирах WTA-1000

Вторая ракетка мира 23-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек стала второй самой молодой теннисисткой, одержавшей 100 побед на турнире WTA-1000 с момента основания этого формата в 2009 году. В более раннем возрасте подобного добилась лишь датская теннисистка Каролина Возняцки.

В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) Ига Швёнтек обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 7:5.

В следующем круге соревнований Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек выступает в статусе действующей чемпионки. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее Елены Рыбакиной со счётом 7:6 (10:8), 6:2.