Швёнтек — самая молодая теннисистка с 2009 года, одержавшая 100 побед на турнирах WTA-1000
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Вторая ракетка мира 23-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек стала второй самой молодой теннисисткой, одержавшей 100 побед на турнире WTA-1000 с момента основания этого формата в 2009 году. В более раннем возрасте подобного добилась лишь датская теннисистка Каролина Возняцки.
Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) Ига Швёнтек обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 7:5.
В следующем круге соревнований Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).
Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек выступает в статусе действующей чемпионки. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее Елены Рыбакиной со счётом 7:6 (10:8), 6:2.
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