«Мы не смогли найти общий язык». Медведев — о прекращении сотрудничества с Симоном

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что ему дал бывший французский теннисист, а ныне тренер Жиль Симон.
— После Австралии вы расстались с Жилем Симоном. Что он дал вам как тренер?
— Многое. Его идеи и всё, что он привносил в работу, были великолепны. Просто в итоге, как мне кажется, мы оказались слишком разными в некоторых областях. Мы не смогли найти общий язык, что очень важно для игрока и тренера. Это единственная причина, по которой мы решили прекратить сотрудничество. Но я думаю, что он действительно может помочь следующему игроку или игрокам, с которыми он будет работать в будущем, — приводит слова Медведева Lequipe.
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Даниил Медведев выступит на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Во втором круге он сыграет с Пьер-Югом Эрбером из Франции.
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