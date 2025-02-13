«Мы не смогли найти общий язык». Медведев — о прекращении сотрудничества с Симоном

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что ему дал бывший французский теннисист, а ныне тренер Жиль Симон.

— После Австралии вы расстались с Жилем Симоном. Что он дал вам как тренер?

— Многое. Его идеи и всё, что он привносил в работу, были великолепны. Просто в итоге, как мне кажется, мы оказались слишком разными в некоторых областях. Мы не смогли найти общий язык, что очень важно для игрока и тренера. Это единственная причина, по которой мы решили прекратить сотрудничество. Но я думаю, что он действительно может помочь следующему игроку или игрокам, с которыми он будет работать в будущем, — приводит слова Медведева Lequipe.

Даниил Медведев выступит на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Во втором круге он сыграет с Пьер-Югом Эрбером из Франции.