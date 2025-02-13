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Елена Остапенко вышла в полуфинал «тысячника» в Дохе, где сыграет с Игой Швёнтек

Елена Остапенко вышла в полуфинал «тысячника» в Дохе, где сыграет с Игой Швёнтек
Елена Остапенко
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Латвийская теннисистка 37-я ракетка мира Елена Остапенко обыграла соперницу из Туниса Онс Жабер в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Счёт — 6:2, 6:2 в пользу латвийки.

Встреча Остапенко и Жабер продлилась 1 час 11 минут. За это время Остапенко удалось выполнить четыре эйса, реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Она также допустила пять двойных ошибок. Жабер реализовала один брейк-пойнт из четырёх, выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку.

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 19:35 МСК
Онс Жабер
35
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

В следующем круге соревнований Еленой Остапенко (Латвия) сразится с экс-первой ракеткой мира Игой Швёнтек (Польша).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек выступает в статусе действующей чемпионки.

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