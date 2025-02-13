Елена Остапенко вышла в полуфинал «тысячника» в Дохе, где сыграет с Игой Швёнтек

Латвийская теннисистка 37-я ракетка мира Елена Остапенко обыграла соперницу из Туниса Онс Жабер в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Счёт — 6:2, 6:2 в пользу латвийки.

Встреча Остапенко и Жабер продлилась 1 час 11 минут. За это время Остапенко удалось выполнить четыре эйса, реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Она также допустила пять двойных ошибок. Жабер реализовала один брейк-пойнт из четырёх, выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку.

В следующем круге соревнований Еленой Остапенко (Латвия) сразится с экс-первой ракеткой мира Игой Швёнтек (Польша).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек выступает в статусе действующей чемпионки.