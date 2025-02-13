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Гаэль Монфис снялся с третьего турнира с момента травмы на Australian Open — 2025

Гаэль Монфис снялся с третьего турнира с момента травмы на Australian Open — 2025
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33-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В сетке соревнований его заменит 55-я ракетка мира Фабиан Марожан из Венгрии.

Напомним, Гаэль Монфис вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025, но не смог продолжить матч за выход в четвертьфинал. Во время поединка с Беном Шелтоном француз снялся в четвёртом сете из-за травмы. После этого он снялся с турниров ATP-250 в Монпелье (Франция) и ATP-250 в Марселе (Франция).

Турнир ATP-500 в Дохе пройдёт с 17 по 22 февраля. Действующим чемпионом соревнований является российский теннисист Карен Хачанов.

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