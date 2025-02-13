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Анастасия Мыскина заявила, что Медведев и Хачанов могут выиграть турнир «Большого шлема»

Анастасия Мыскина заявила, что Медведев и Хачанов могут выиграть турнир «Большого шлема»
Анастасия Мыскина
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Чемпионка Уимблдона в одиночном разряде и бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина заявила, что российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов ещё смогут выиграть титул «ТБШ», не смотря на их неудачи в последнее время.

«Я верю, что Медведев и другие наши теннисисты ещё выиграют турнир «Большого шлема». Не сбрасываю со счетов Карена Хачанова. Он тот игрок, который умеет и может всё. Может быть, Карену не хватает уверенности на «Больших шлемах», потому что много говорят о топ-игроках, что Синнер и Алькарас непобедимые. Есть неуверенность, что он может их победить. Но я верю, что нашим ребятам по силам выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Мыскиной Metaratings.

Ранее Медведев проиграл во втором круге АО-2025 квалифаеру из США Лёнеру Тиму, а Хачанов во втором круге турнира АТР-250 в Марселе уступил сербу Хамаду Меджедовичу.

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