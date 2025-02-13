«Спасибо, что не болели за меня». Елена Остапенко высказалась о выходе в 1/2 финала в Дохе

Латвийская теннисистка 37-я ракетка мира Елена Остапенко прокомментировала победу над 23-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

«Знаете, спасибо вам, ребята, что не болели за меня, потому что это ещё больше меня мотивировало. Но я знаю, что некоторые люди болели за меня. Когда ты играешь на стадионе, где все болеют за твоего соперника, очевидно, что это здорово.

Это удивительно, что она сделала для тенниса, но знаете, ребята, вы меня немного разозлили и сделали более мотивированной, так что я играла ещё лучше, но да, это нормально, просто очень рада, что прошла через это, и надеюсь, что вам понравился матч. Спасибо вам, ребята», — сказала Остапенко в интервью на корте.

Матч Остапенко и Жабер завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу представительницы Латвии. В следующем круге соревнований Еленой Остапенко (Латвия) сразится с экс первой ракеткой мира Игой Швёнтек (Польша).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.