Медведев — Эрбер: россиянин выиграл первый сет матча второго круга в Марселе

Сегодня, 13 февраля, на хардовом турнире категории ATP-250 в Марселе проходит матч второго круга, в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и француз Пьер-Юг Эрбер, пробившийся в основную сетку через квалификацию. После первого сета счёт 6:2 в пользу россиянина.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Пьер-Юг Эрбер.
Медведев и Эрбер ранее дважды встречались на турнире в Марселе. В 2015 году в полуфинале сильнее оказался французский теннисист, а в матче за титул чемпиона Марселя-2021 победил россиянин. На их счету также личная встреча на турнире ATP-500 в Роттердаме в 2018 году (3:6, 7:6, 6:4 в пользу Медведева) и в первом круге «Ролан Гарррос» — 2019, где победу в пяти сетах одержал Эрбер.
- 13 февраля 2025
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