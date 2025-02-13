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Турнир WTA-1000 в Дохе — первый в карьере Остапенко, где она трижды выходила в полуфинал

Турнир WTA-1000 в Дохе — первый в карьере Остапенко, где она трижды выходила в полуфинал
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Турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар) стал для 37-й ракетки мира латвийской теннисистки Елены Остапенко первым, где она дошла до трёх полуфиналов в своей карьере. Ранее ей удавалось это сделать в 2016 и 2022 году.

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 19:35 МСК
Онс Жабер
35
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Сегодня, 13 февраля, Елена Остапенко в четвертьфинале турнира в Дохе обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 6:2.

В следующем круге соревнований Еленой Остапенко сразится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая ы 1/4 финала обошла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 6:2, 7:5.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

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