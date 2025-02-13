Турнир WTA-1000 в Дохе — первый в карьере Остапенко, где она трижды выходила в полуфинал

Турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар) стал для 37-й ракетки мира латвийской теннисистки Елены Остапенко первым, где она дошла до трёх полуфиналов в своей карьере. Ранее ей удавалось это сделать в 2016 и 2022 году.

Сегодня, 13 февраля, Елена Остапенко в четвертьфинале турнира в Дохе обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 6:2.

В следующем круге соревнований Еленой Остапенко сразится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая ы 1/4 финала обошла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 6:2, 7:5.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.