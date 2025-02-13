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Стало известно имя соперницы Екатерины Александровой в полуфинале «тысячника» в Дохе

Стало известно имя соперницы Екатерины Александровой в полуфинале «тысячника» в Дохе
Аманда Анисимова
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Американская теннисистка 41-я ракетка мира Аманда Анисимова обыграла соперницу из Украины 21-ю ракетку мира Марту Костюк в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Счёт — 4:6, 7:5, 6:4 в пользу представительницы США.

Встреча Костюк и Анисимовой продлилась 2 часа 29 минут. За это время Анисимовой удалось реализовать 7 из 19 брейк-пойнтов. Она также допустила пять двойных ошибок. Костюк реализовала 6 брейк-пойнтов из 18, выполнила шесть эйсов и допустила восемь двойных ошибок.

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 21:05 МСК
Марта Костюк
21
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
4 		7 6
         
Аманда Анисимова
41
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В полуфинале «тысячника» в Дохе Аманде Анисимовой предстоит сыграть с Екатериной Александровой. Российская теннисистка ранее в трёх сетах обыграла Джессику Пегулу. Счёт — 4:6, 6:1, 6:1.

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