Стало известно имя соперницы Екатерины Александровой в полуфинале «тысячника» в Дохе
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Американская теннисистка 41-я ракетка мира Аманда Анисимова обыграла соперницу из Украины 21-ю ракетку мира Марту Костюк в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Счёт — 4:6, 7:5, 6:4 в пользу представительницы США.
Встреча Костюк и Анисимовой продлилась 2 часа 29 минут. За это время Анисимовой удалось реализовать 7 из 19 брейк-пойнтов. Она также допустила пять двойных ошибок. Костюк реализовала 6 брейк-пойнтов из 18, выполнила шесть эйсов и допустила восемь двойных ошибок.
Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 21:05 МСК
21
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|6
41
Аманда Анисимова
А. Анисимова
В полуфинале «тысячника» в Дохе Аманде Анисимовой предстоит сыграть с Екатериной Александровой. Российская теннисистка ранее в трёх сетах обыграла Джессику Пегулу. Счёт — 4:6, 6:1, 6:1.
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