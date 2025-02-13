Стало известно имя соперницы Екатерины Александровой в полуфинале «тысячника» в Дохе

Американская теннисистка 41-я ракетка мира Аманда Анисимова обыграла соперницу из Украины 21-ю ракетку мира Марту Костюк в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Счёт — 4:6, 7:5, 6:4 в пользу представительницы США.

Встреча Костюк и Анисимовой продлилась 2 часа 29 минут. За это время Анисимовой удалось реализовать 7 из 19 брейк-пойнтов. Она также допустила пять двойных ошибок. Костюк реализовала 6 брейк-пойнтов из 18, выполнила шесть эйсов и допустила восемь двойных ошибок.

В полуфинале «тысячника» в Дохе Аманде Анисимовой предстоит сыграть с Екатериной Александровой. Российская теннисистка ранее в трёх сетах обыграла Джессику Пегулу. Счёт — 4:6, 6:1, 6:1.