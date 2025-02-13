Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марселе
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Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Во втором круге он обыграл 192-ю ракетку мира француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:4.
Марсель. 2-й круг
13 февраля 2025, четверг. 20:40 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
192
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Эрбера три эйса, шесть двойных ошибок и один заработанный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал Марселя Медведев поспорит с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Уго Гренье (Франция).
Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом является француз Уго Умбер.
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