Даниил Медведев впервые с ноября 2024 года не проиграл в матче ни сета

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с ноября 2024 года не проиграл в матче ни сета. Это произошло во втором круге на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция), где он обыграл 192-ю ракетку мира француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:4.

Предидущий матч Медведева, где он не проиграл ни сета был в ноябре 2024 года на Итоговом турнире ATP. В групповом этапе россиянин одержал победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:2, 6:4.

За выход в полуфинал Марселя Медведев поспорит с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Уго Гренье (Франция).

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом является француз Уго Умбер.