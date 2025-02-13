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Даниил Медведев впервые с ноября 2024 года не проиграл в матче ни сета

Даниил Медведев впервые с ноября 2024 года не проиграл в матче ни сета
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с ноября 2024 года не проиграл в матче ни сета. Это произошло во втором круге на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция), где он обыграл 192-ю ракетку мира француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:4.

Марсель. 2-й круг
13 февраля 2025, четверг. 20:40 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Пьер-Юг Эрбер
192
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер

Предидущий матч Медведева, где он не проиграл ни сета был в ноябре 2024 года на Итоговом турнире ATP. В групповом этапе россиянин одержал победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:2, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

За выход в полуфинал Марселя Медведев поспорит с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Уго Гренье (Франция).

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом является француз Уго Умбер.

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