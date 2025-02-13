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Диего Шварцман провёл последний матч в карьере

Диего Шварцман провёл последний матч в карьере
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Бывшая восьмая ракетка мира, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» аргентинский теннисист Диего Шварцман провёл последний матч в карьере. Сегодня, 13 февраля, в матче второго круга на турнире ATP-250 в Буэнос-Айрес (Аргентина) он уступил испанцу Педро Мартинес-Портеро со счётом 2:6, 2:6.

Буэнос-Айрес. 2-й круг
13 февраля 2025, четверг. 22:10 МСК
Педро Мартинес-Портеро
41
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Диего Шварцман
386
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман

На турнирах Большого шлема Диего Шварцман дважды доходил до четвёртого круга Australian Open в 2018 и 2020 годах. На «Ролан Гаррос» — до 1/2 финала в 2020 году. Уимблдон: третий круг в 2019 и 2021 годах. На Открытом чемпионате США аргентинец доходил до 1/4 финала в 2017 и 2019 годах.

Турнир в Буэнос-Айрес проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом является аргентинец Факундо Диас Акоста.

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