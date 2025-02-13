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Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 13 февраля

Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 13 февраля
Екатерина Александрова
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В четверг, 13 февраля, в Дохе (Катар) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 1/4 финала. Результаты 13 февраля:

  • Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 2:6, 5:7. 
  • Онс Жабер (Тунис) — Елена Остапенко (Латвия) —  2:6, 2:6. 
  • Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США, 6) — 4:6, 6:1, 6:1. 
  • Марта Костюк (Украина) — Аманда Анисимова (США) —  6:4, 5:7, 4:6.

Турнир в Дохе (Катар) проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований на хардовом покрытии является Ига Швёнтек.

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