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Стали известны имена полуфиналисток турнира WTA-1000 в Дохе

Стали известны имена полуфиналисток турнира WTA-1000 в Дохе
Ига Швёнтек
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В четверг, 13 февраля, определились имена четырёх полуфиналисток турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Единственной из россиянок, кому удалось добраться до этой стадии, стала 26-я ракетка мира Екатерина Александрова. В 1/4 финала она обыграла пятую ракетку мира Джессику Пегулу (США).

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). Состав полуфинальных пар:

  • Екатерина Александрова (Россия) — Аманда Анисимова (США);
  • Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша, 2).

Отметим, что матчи 1/2 финала состоятся сегодня, 14 февраля.

Победа Александровой над американкой Пегулой в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар) позволила россиянке выйти в третий полуфинал турнира категории WTA-1000 в своей карьере. До этого момента первый успех на «тысячнике» у 26-й ракетки мира случился в Мадриде (Испания) в 2022 году. Тогда Александрова проиграла Онс Жабер. Уже в 2024-м российская спортсменка вышла в 1/2 финала турнира в Майами (США), где проиграла Даниэль Коллинз.

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