Результаты матчей турнира в Марселе 13 февраля

13 февраля прошли матчи второго круга турнира в Марселе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня

Марсель, второй круг, результаты матчей 13 февраля

Нуну Боржен (Португалия) – Зизу Бергс (Бельгия) – 2:6, 7:6, 2:6

Чжан Чжичжэнь (Китай) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 6:7, 6:3

Даниил Медведев (Россия) – Пью-Юг Эрбер (Франция) — 6:2, 6:4

Ян-Леннард Штруф (Германия) – Уго Гренье (Франция) – 6:4, 5:7, 6:4

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 767 тыс. Действующим победителем турнира является француз Уго Умбер.

Россияне в Зале теннисной славы