Ига Швёнтек уступает лишь двум теннисисткам по показателю игры c топ-10 рейтинга WTA
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Вторая ракетка мира Ига Швёнтек имеет третий показатель в мире с 1990 года по проценту выигранных матчей против соперниц из топ-10 мирового рейтинга, сообщает Opta. Польская теннисистка победила в 70,1% игр с представительницами десятки лучших по классификации WTA.
По этому показателю Швёнтек уступает только двум теннисисткам, уже завершившим карьеру — Штеффи Граф из Германии (75%) и американке Серене Уильямс (70,1%). В топ-5 входят также Моника Селеш (Югославия / США, 61,5%) и Жюстин Энен (Бельгия, 60,6%).
Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
13 февраля в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) Швёнтек переиграла в двух партиях седьмую ракетку мира Елену Рыбакину, представляющую Казахстан — 6:2, 7:5.
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