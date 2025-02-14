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Ига Швёнтек уступает лишь двум теннисисткам по показателю игры c топ-10 рейтинга WTA

Ига Швёнтек уступает лишь двум теннисисткам по показателю игры c топ-10 рейтинга WTA
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Вторая ракетка мира Ига Швёнтек имеет третий показатель в мире с 1990 года по проценту выигранных матчей против соперниц из топ-10 мирового рейтинга, сообщает Opta. Польская теннисистка победила в 70,1% игр с представительницами десятки лучших по классификации WTA.

По этому показателю Швёнтек уступает только двум теннисисткам, уже завершившим карьеру — Штеффи Граф из Германии (75%) и американке Серене Уильямс (70,1%). В топ-5 входят также Моника Селеш (Югославия / США, 61,5%) и Жюстин Энен (Бельгия, 60,6%).

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 17:40 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

13 февраля в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) Швёнтек переиграла в двух партиях седьмую ракетку мира Елену Рыбакину, представляющую Казахстан — 6:2, 7:5.

Календарь WTA-1000 в Дохе
Турнирная сетка WTA-1000 в Дохе

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