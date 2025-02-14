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Хольгер Руне проиграл во втором круге турнира в Буэнос-Айресе

Хольгер Руне проиграл во втором круге турнира в Буэнос-Айресе
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Датчанин Хольгер Руне не смог выйти в третий круг турнира в Буэнос-Айресе. Во втором круге он проиграл 47-й ракетке мира Мариано Навоне со счётом 1:6, 6:7 (2:7).

Буэнос-Айрес. 2-й круг
14 февраля 2025, пятница. 00:40 МСК
Мариано Навоне
47
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 2
         
Хольгер Руне
12
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Руне допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти попыток. На счету аргентинца четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Навоне встретится с бразильцем Жоао Фонсекой.

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 688 тыс. Действующим победителем является аргентинец Факундо Диас-Акоста.

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