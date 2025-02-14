Диего Шварцман стал обладателем уникального статистического показателя на «Мастерсах»

Завершивший карьеру 13 февраля 32-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман оформил уникальный показатель выигранных матчей на турнирах категории «Мастерс», сообщает OptaAce.

По данным источника, Шварцман является единственным игроком в истории «Мастерсов», который выиграл ровно 50% матчей на турнирах этой категории (среди теннисистов, которые сыграли более 100 таких матчей). Аргентинец одержал 61 победу и потерпел 61 поражение.

Общее количество игроков, которые провели более 100 матчей на турнира ATP категории «Мастерс» с момента введения этого формата в 1990 году, составляет 120 человек.

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