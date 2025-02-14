Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 14 февраля

Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 14 февраля
Комментарии

В пятницу, 14 февраля, в Дохе (Катар) пройдут полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в Катаре.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). Полуфиналы, 14 февраля (время московское):

  • Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша);
  • Екатерина Александрова (Россия) —  Аманда Анисимова (США).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В финале она обыграла Елену Рыбакину. На этом турнире они встретились в четвертьфинале, в котором польская спортсменка одержала победу со счётом 6:2, 7:5.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android