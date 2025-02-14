Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 14 февраля

В пятницу, 14 февраля, в Дохе (Катар) пройдут полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в Катаре.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). Полуфиналы, 14 февраля (время московское):

Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша);

Екатерина Александрова (Россия) — Аманда Анисимова (США).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В финале она обыграла Елену Рыбакину. На этом турнире они встретились в четвертьфинале, в котором польская спортсменка одержала победу со счётом 6:2, 7:5.