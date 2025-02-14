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Турнир ATP-250 в Марселе: расписание игрового дня 14 февраля

Турнир ATP-250 в Марселе: расписание игрового дня 14 февраля
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Сегодня, 14 февраля, состоятся очередные матчи хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1/4 финала, 14 февраля (время московское):

  • 15:30. Зизу Бергс (Бельгия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
  • 17:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция);
  • 20:00. Даниил Медведев (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);
  • 21:30. Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.

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Календарь турнира в Марселе
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