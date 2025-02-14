Турнир ATP-250 в Марселе: расписание игрового дня 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, состоятся очередные матчи хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1/4 финала, 14 февраля (время московское):

15:30. Зизу Бергс (Бельгия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);

17:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция);

20:00. Даниил Медведев (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

21:30. Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.