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Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: во сколько начало, где смотреть полуфинал Дохи

Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: во сколько начало, где смотреть полуфинал Дохи
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Сегодня, 14 февраля, в Дохе пройдёт полуфинальный матч парного турнира категории WTA-1000, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с итальянским дуэтом Сара Эррани/Жасмин Паолини.

Доха — парный разряд (ж). 1/2 финала
14 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини, которая начнётся не ранее 15:00 мск.

В России трансляции доступны в тематических группах в социальных сетях. Официальный показ турнира в Дохе не ведётся.

Соперницы провели между собой две встречи. В финале Олимпийских игр — 2024 в Париже сильнее оказался итальянский дуэт. Россиянки взяли реванш в полуфинале Australian Open — 2025.

Сетка парного турнира в Дохе
Календарь парного турнира в Дохе
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