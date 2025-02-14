Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: во сколько начало, где смотреть полуфинал Дохи

Сегодня, 14 февраля, в Дохе пройдёт полуфинальный матч парного турнира категории WTA-1000, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с итальянским дуэтом Сара Эррани/Жасмин Паолини.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини, которая начнётся не ранее 15:00 мск.

В России трансляции доступны в тематических группах в социальных сетях. Официальный показ турнира в Дохе не ведётся.

Соперницы провели между собой две встречи. В финале Олимпийских игр — 2024 в Париже сильнее оказался итальянский дуэт. Россиянки взяли реванш в полуфинале Australian Open — 2025.