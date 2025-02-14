Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Дохе

Сегодня, 14 февраля, в Дохе пройдёт полуфинальный матч парного турнира категории WTA-1000, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с итальянским дуэтом Сара Эррани/Жасмин Паолини.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини, которая начнётся не ранее 15:00 мск.

Россиянки и предстаавительницы Италии провели между собой две встречи. В финале Олимпийских игр — 2024 в Париже сильнее оказался итальянский дуэт. Россиянки взяли реванш в полуфинале Australian Open — 2025.

Турнир в Дохе в парном разряде с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля.