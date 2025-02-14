Полина Кудерметова проиграла Паркс на старте квалификации турнира WTA-1000 в Дубае

59-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться в основную сетку хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге квалификационного раунда она в двух сетах уступила 90-й ракетке мира американке Алисии Паркс — 5:7, 3:6.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Российская теннисистка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету её соперницы девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Напомним, неделей ранее теннисистки встречались между собой в квалификации турнира в Дохе. В том матче также сильнее оказалась представительница США — 6:3, 6:2.