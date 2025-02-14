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Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира в Дубае на снятии Томовой

Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира в Дубае на снятии Томовой
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135-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом матче предварительного этапа её соперница болгарка Виктория Томова отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счёте 6:4, 4:2 в пользу россиянки.

Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут. Россиянка выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Её соперница два раза подала навылет, совершила столько же двойных ошибок и выиграла один брейк-пойнт из четырёх.

Ранее 59-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова в первом круге квалификационного раунда в Дубае в двух сетах уступила 90-й ракетке мира американке Алисии Паркс — 5:7, 3:6.

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