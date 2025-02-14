«Каждая неделя — это новая возможность». Даниил Медведев — об улучшении результатов

Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём состоянии после серии неудачных выступлений на турнирах ATP.

«Это может удивить, потому что иногда, когда не уверен в себе, ты чувствуешь себя не очень хорошо. Но я чувствую себя очень хорошо; я не так уж далёк от того, чтобы играть лучше и добиваться лучших результатов. Произойдёт ли это здесь, в Марселе? Или в Дохе на следующей неделе? Каждая неделя — это новая возможность. Я по-прежнему мотивирован, хорошо поработал во время предсезонки. Я хорошо потренировался перед Роттердамом. Физически готов», — сказал россиянин на пресс-конференции.

В четверг, 13 февраля, Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе. Во втором круге он обыграл 192-ю ракетку мира француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:4. Даниил является победителем этих соревнований в 2021 году.