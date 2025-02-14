«Это немного неуважительно». Остапенко — о поведении зрителей в матче с Жабер

Латвийская теннисистка, 37-я ракетка мира Елена Остапенко высказалась о поведении болельщиков на турнире в Дохе.

«Я знаю, что они любят Онс, я уважаю это, но, знаете, между подачами, криками, свистом и кашлем, я думаю, это немного неуважительно, не только по отношению ко мне. Если это случится с любым другим игроком, я думаю, об этом нужно позаботиться», — сказала Остапенко на пресс-конференции.

Ранее болельщики освистали Остапенко во время матча с Онс Жабер, который завершился победой со счётом 6:2, 6:2 в пользу представительницы Латвии. Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.