«Я «защищаю» свой титул». Даниил Медведев — о турнире в Марселе, где не играл с 2021 года

Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему принял решение играть на турнире категории ATP-250 в Марселе.

«Я только что вернулся из Роттердама, где проиграл после неудачного матча. В теннисе всегда так: даже несмотря на то, что незадолго до этого я играл в финале Australian Open (здесь Медведев имеет в виду 2021 год. — Прим. «Чемпионата»), уверенность в себе может очень быстро подняться с несколькими победами и очень быстро упасть с несколькими проигранными матчами.

Я помню, как приехал сюда, чувствуя, что играю не очень хорошо, но по ходу турнира мне становилось всё лучше и лучше. После неудачного выступления в Австралии в этом году я решил, что мне стоит внести Марсель в свой календарь, так что я рад. Я приехал сюда, чтобы попытаться сделать то же самое, что сделал в 2021 году. Поскольку с тех пор сюда не возвращался, я, так сказать, защищаю свой титул», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четверг, 13 февраля, Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе. Во втором круге он обыграл 192-ю ракетку мира француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:4. Даниил является победителем этих соревнований в 2021 году.