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Тренер по фитнесу Азуз Симсич покинула команду Елены Рыбакиной — Рене Стаббс

Тренер по фитнесу Азуз Симсич покинула команду Елены Рыбакиной — Рене Стаббс
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема» австралийка Рене Стаббс сообщила, что тренер по фитнесу Азуз Симсич покинула команду седьмой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

«Тренер по физической подготовке тоже ушла вместе с Гораном Иванишевичем», — сказала Стаббс в своём еженедельном подкасте.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. В конце января Рыбакина завершила сотрудничество с Иванишевичем и начала работать с итальянским специалистом Давидом Сангинетти.

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