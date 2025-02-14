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«И я тоже». Медведев назвал тех, кто способен выиграть ТБШ в эпоху Алькараса и Синнера

«И я тоже». Медведев назвал тех, кто способен выиграть ТБШ в эпоху Алькараса и Синнера
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Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, смогут ли другие игроки, кроме итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, в ближайшее время завоевать титул на турнире «Большого шлема».

«Думаю, в этом и заключается прелесть тенниса. Всё может случиться. В истории мы видели многое. Определённости нет. На данный момент Синнер и Алькарас производят такое впечатление, что могут выиграть много «Больших шлемов». Сколько выиграет каждый из них? Мы не знаем.

Зверев уже выходил в финал на «Ролан Гаррос» и на последнем Australian Open. Матч есть матч, и он может выиграть следующий, если у него будет шанс. То же самое касается и Фрица. Я думаю, эти парни могут выиграть «Большой шлем», и я тоже. Смогут ли Синнер и Алькарас выиграть больше? Вполне возможно, и они уже на пути к этому. Но в теннисе никогда не знаешь! Слишком много всего может случиться, например, травмы. Самое главное — продолжать бороться. Это всегда приносит новые возможности», — сказал россиянин на пресс-конференции.

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