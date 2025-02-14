Екатерина Александрова — Аманда Анисимова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Дохе

Сегодня, 14 февраля, в Дохе (Катар) состоится полуфинальный матч турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Аманда Анисимова, занимающая 41-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.

Ранее Александрова и Анисимова уже встречались в Дохе. В первом круге турнира в 2020 году победу одержала американка. Ещё в одной встрече между теннисистками в 2020 году на грунтовом «тысячнике» в Мадриде сильнее оказалась Александрова.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.