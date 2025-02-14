Екатерина Александрова — Аманда Анисимова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Дохе
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Сегодня, 14 февраля, в Дохе (Катар) состоится полуфинальный матч турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Аманда Анисимова, занимающая 41-ю строчку мирового рейтинга.
Доха (ж). 1/2 финала
14 февраля 2025, пятница. 18:30 МСК
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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41
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.
Ранее Александрова и Анисимова уже встречались в Дохе. В первом круге турнира в 2020 году победу одержала американка. Ещё в одной встрече между теннисистками в 2020 году на грунтовом «тысячнике» в Мадриде сильнее оказалась Александрова.
Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.
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