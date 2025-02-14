Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 в Марселе
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Сегодня, 14 февраля, на хардовом турнире категории ATP-250 в Марселе состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 46-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.
Марсель. 1/4 финала
14 февраля 2025, пятница. 20:00 МСК
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф, который начнётся не ранее 20:00 мск.
Ранее Медведев и Штруфф встречались восемь раз. Последний матч спортсмены провели в третьем круге Уимблдона-2024. Сильнее оказался российский теннисист (6:1, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)). Медведев одержал семь побед и лишь один раз уступил немцу в 2021 году в Галле в первом круге турнира со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
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