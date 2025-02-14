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«Значит, мы будем в финале». Медведев — о возможном матче с Умбером на турнире в Марселе

«Значит, мы будем в финале». Медведев — о возможном матче с Умбером на турнире в Марселе
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Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможной встрече на турнире категории ATP-250 в Марселе с французом Уго Умбером, занимающим 17-ю строчку в мировом рейтинге.

«С Уго всегда непросто играть, потому что у него свой стиль игры. Он навязывает свою игру независимо от того, кто его соперник, он бьёт сильно, мощно и старается выиграть. В некоторые дни он промахивается чуть чаще, но если не промахивается, то у тебя нет большой свободы действий.

Это нелегко, мы играли друг с другом четыре раза, всегда напряжённо, трудно играть с ним. Надеюсь, мы сыграем друг с другом, потому что это будет означать, что мы в финале», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Медведев и Умбер провели между собой четыре матча. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу французского теннисиста.

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