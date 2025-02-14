Камилла Рахимова разгромила соперницу из Латвии в квалификации турнира WTA-1000 в Дубае

Российская теннисистка 70-я ракетка мира Камилла Рахимова легко преодолела первый круг квалификации хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В стартовом матче предварительного этапа она разгромила представительницу Латвии Дарью Семенистую (154-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 50 минут. Россиянка выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Её соперница два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнтов из трёх заработанных.

В матче за выход в основную сетку турнира в Дубае Рахимова сыграет с 63-й ракеткой мира Моюкой Учижимой.