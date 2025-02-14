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Радукану получила уайлд-кард на третий турнир подряд. Она выступит на «тысячнике» в Дубае

Радукану получила уайлд-кард на третий турнир подряд. Она выступит на «тысячнике» в Дубае
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Победительница одного турнира «Большого шлема», 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Ранее Радукану благодаря уайлд-кард выступила на турнирах в Абу-Даби и в Дохе. В первом круге соревнований в Абу-Даби британская теннисистка проиграла Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 4:6. На старте турнира в Дохе Радукану уступила россиянке Екатерине Александровой — 3:6, 5:7.

Турнир категории WTA-1000 в Дубае пройдёт с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини, которая в финале одолела российскую теннисистку Анну Калинскую.

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