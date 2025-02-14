Новак Джокович поздравил Диего Шварцмана с потрясающей карьерой

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к бывшей восьмой ракетке мира, полуфиналисту одного турнира «Большого шлема» аргентинскому теннисисту Диего Шварцману, который завершил карьеру.
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«Друг! Поздравляю с потрясающей карьерой», — написал Джокович в социальных сетях.
Напомним, Диего Шварцман провёл последний матч в карьере на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он уступил испанцу Педро Мартинесу-Портеро со счётом 2:6, 2:6.
На турнирах «Большого шлема» Диего Шварцман дважды доходил до четвёртого круга Australian Open в 2018 и 2020 годах. На «Ролан Гаррос» — до 1/2 финала в 2020 году. На Уимблдоне — до третьего круга в 2019 и 2021 годах. На Открытом чемпионате США аргентинец доходил до 1/4 финала в 2017 и 2019 годах.
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