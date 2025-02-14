Надаль — Шварцману: ты был прекрасным примером борьбы и преодоления

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к бывшей восьмой ракетке мира, полуфиналисту одного турнира «Большого шлема» аргентинскому теннисисту Диего Шварцману, который завершил карьеру.

«Диего, поздравляю с великолепной карьерой! Ты был прекрасным примером борьбы и преодоления, и я рад, что у нас было столько совместных моментов в туре. Наслаждайся следующим этапом!» — написал Надаль в социальных сетях.

Напомним, Диего Шварцман провёл последний матч в карьере на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он уступил испанцу Педро Мартинесу-Портеро со счётом 2:6, 2:6.