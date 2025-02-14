Надаль — Шварцману: ты был прекрасным примером борьбы и преодоления
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к бывшей восьмой ракетке мира, полуфиналисту одного турнира «Большого шлема» аргентинскому теннисисту Диего Шварцману, который завершил карьеру.
«Диего, поздравляю с великолепной карьерой! Ты был прекрасным примером борьбы и преодоления, и я рад, что у нас было столько совместных моментов в туре. Наслаждайся следующим этапом!» — написал Надаль в социальных сетях.
Буэнос-Айрес. 2-й круг
13 февраля 2025, четверг. 22:10 МСК
41
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
386
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Напомним, Диего Шварцман провёл последний матч в карьере на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он уступил испанцу Педро Мартинесу-Портеро со счётом 2:6, 2:6.
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