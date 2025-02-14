«Прости, Аргентина». Руне объяснил ранний вылет с турнира в Буэнос-Айресе

12-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне прокомментировал провальное выступление на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он проиграл 47-й ракетке мира Мариано Навоне со счётом 1:6, 6:7 (2:7).

«Оглядываясь назад, думаю, что было слишком рано играть после гриппа, которым я заразился на прошлой неделе. У меня не работало плечо, всё тело казалось чрезвычайно уязвимым. Я выделю время и получу полноценный отдых. Когда не чувствуешь тело, мозг отключается. Мне очень жаль, что я не смог показать то, что хотел, на корте. Прости, Аргентина», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 688 тыс. Действующим победителем является аргентинец Факундо Диас-Акоста.