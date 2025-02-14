«Всего наилучшего в новой главе». Синнер отреагировал на завершение карьеры Шварцманом

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на завершение карьеры бывшей восьмой ракеткой мира, полуфиналистом одного турнира «Большого шлема» аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.

«Какая карьера. Что за человек. Всего наилучшего в новой главе», — написал Синнер в социальных сетях.

Напомним, Диего Шварцман провёл последний матч в карьере на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он уступил испанцу Педро Мартинесу-Портеро со счётом 2:6, 2:6.

На турнирах «Большого шлема» Диего Шварцман дважды доходил до четвёртого круга Australian Open в 2018 и 2020 годах. На «Ролан Гаррос» — до 1/2 финала в 2020 году. На Уимблдоне — до третьего круга в 2019 и 2021 годах. На Открытом чемпионате США аргентинец доходил до 1/4 финала в 2017 и 2019 годах.