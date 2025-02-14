Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всего наилучшего в новой главе». Синнер отреагировал на завершение карьеры Шварцманом

«Всего наилучшего в новой главе». Синнер отреагировал на завершение карьеры Шварцманом
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на завершение карьеры бывшей восьмой ракеткой мира, полуфиналистом одного турнира «Большого шлема» аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.

«Какая карьера. Что за человек. Всего наилучшего в новой главе», — написал Синнер в социальных сетях.

Напомним, Диего Шварцман провёл последний матч в карьере на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он уступил испанцу Педро Мартинесу-Портеро со счётом 2:6, 2:6.

На турнирах «Большого шлема» Диего Шварцман дважды доходил до четвёртого круга Australian Open в 2018 и 2020 годах. На «Ролан Гаррос» — до 1/2 финала в 2020 году. На Уимблдоне — до третьего круга в 2019 и 2021 годах. На Открытом чемпионате США аргентинец доходил до 1/4 финала в 2017 и 2019 годах.

Материалы по теме
Новак Джокович поздравил Диего Шварцмана с потрясающей карьерой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android