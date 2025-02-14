Елена Остапенко разгромила Игу Швёнтек в матче за выход в финал турнира в Дохе
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Латвийская теннисистка, 37-я ракетка мира Елена Остапенко уверенно вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче 1/2 финала она обыграла вторую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.
Доха (ж). 1/2 финала
14 февраля 2025, пятница. 17:15 МСК
37
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За это время Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Швёнтек один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.
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