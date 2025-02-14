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Ига Швёнтек со злости швырнула ракетку во время матча с Остапенко в Дохе

Ига Швёнтек со злости швырнула ракетку во время матча с Остапенко в Дохе
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не сдержала эмоций во время матча с Еленой Остапенко из Латвии в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка во втором сете со злости швырнула ракетку. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Остапенко.

Доха (ж). 1/2 финала
14 февраля 2025, пятница. 17:15 МСК
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Фото: кадр из трансляции

Отметим, Швёнтек проиграла в Дохе впервые с 2020 года, а счёт личных встреч с Остапенко стал 5-0 в пользу представительницы Латвии. В финале «тысячника» в Дохе Остапенко встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Аманда Анисимова (США).

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.

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