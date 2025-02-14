Елена Остапенко повела у Иги Швёнтек со счётом 5-0 по личным встречам
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Сегодня, 14 февраля, латвийская теннисистка, 37-я ракетка мира Елена Остапенко обыграла вторую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек в рамках полуфинала турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1. Счёт личных встреч между теннисистками стал 5-0 в пользу спортсменки из Латвии.
Доха (ж). 1/2 финала
14 февраля 2025, пятница. 17:15 МСК
37
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|1
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Отметим, Швёнтек уступила в Дохе впервые с 2020 года. В финале «тысячника» Остапенко встретится с победителем матча Екатерина Александрова (Россия) — Аманда Анисимова (США).
Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.
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