Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова — Анисимова: россиянка уступила в первом сете полуфинала турнира в Дохе

Александрова — Анисимова: россиянка уступила в первом сете полуфинала турнира в Дохе
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в Дохе (Катар) проходит полуфинальный матч турнира категории WTA-1000, в котором встречаются 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Аманда Анисимова, занимающая 41-ю строчку мирового рейтинга. Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Анисимовой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова — Аманда Анисимова.

Доха (ж). 1/2 финала
14 февраля 2025, пятница. 18:40 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		1
6 		4
         
Аманда Анисимова
41
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Ранее Александрова и Анисимова уже встречались в Дохе. В первом круге турнира в 2020 году победу одержала американка. Ещё в одной встрече между теннисистками в 2020 году на грунтовом «тысячнике» в Мадриде сильнее оказалась Александрова.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.

Материалы по теме
МиДи упустили три матчбола в полуфинале Дохи. Зато подошли к лидерам в гонке на Итоговый
МиДи упустили три матчбола в полуфинале Дохи. Зато подошли к лидерам в гонке на Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android