Александрова — Анисимова: россиянка уступила в первом сете полуфинала турнира в Дохе
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Сегодня, 14 февраля, в Дохе (Катар) проходит полуфинальный матч турнира категории WTA-1000, в котором встречаются 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Аманда Анисимова, занимающая 41-ю строчку мирового рейтинга. Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Анисимовой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова — Аманда Анисимова.
Доха (ж). 1/2 финала
14 февраля 2025, пятница. 18:40 МСК
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|4
41
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Ранее Александрова и Анисимова уже встречались в Дохе. В первом круге турнира в 2020 году победу одержала американка. Ещё в одной встрече между теннисистками в 2020 году на грунтовом «тысячнике» в Мадриде сильнее оказалась Александрова.
Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.
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